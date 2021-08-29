После нападения задержаны 15 человек в возрасте до 25-ти лет, сообщили в полиции.

По результатам нападения на правоохранителей после "Марша равенства" в Одессе в субботу, 28 августа, группы молодых людей, применивших слезоточивый газ, 61 человек будет привлечен к ответственности.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, по факту событий, произошедших по ул. Дерибасовской, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"В рамках производств в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса были задержаны 15 человек в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения. В отношении еще 46-ти лиц, среди которых 12 несовершеннолетних, составлены административные материалы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины Об административных правонарушениях", – сказано в сообщении.

Также родители подростков привлечены к ответственности по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей). За такое правонарушение грозит штраф.

Напомним, 28 августа в центре Одессы в рамках фестиваля квир-культуры "ОдессаПрайд-2021" прошла публичная акция представителей ЛГБТ. После окончания публичного мероприятия ЛГБТ группа молодых людей беспричинно напала на полицейских и нацгвардейцев, обеспечивавших общественный порядок. В частности, злоумышленники распылили в правоохранителей слезоточивый газ. Пострадали около 30 правоохранителей.

Автор: Екатерина Гирнык