В Измаильском районе Одесской области неизвестные подожгли четыре фермерских трактора.
Как проинформировали в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, соответствующее сообщение поступило в службу спасения только сегодня.
Нанесенный ущерб – 1,5 млн грн. Погибших и пострадавших на месте происшествия нет.
Читайте такжеПоджог авто журналиста на Закарпатье задержан подозреваемый, назван мотив преступления (фото)По словам заявителя, ночью 8 декабря возник пожар на территории частного фермерского хозяйства, расположенного в селе Первомайское, по улице Вишневая.
В результате огнем повреждены и частично уничтожены четыре фермерских трактора. Пожар был ликвидирован местными жителями водой из ведер на общей площади 45 кв. м.
Причина возгорания – занесение источника зажигания с внешне неустановленным лицом (поджог).
Ранее сообщалось, что в центре Одессы в результате пожара в жилом доме-памятнике архитектуры погиб мужчина. Возгорание случилось в квартире на третьем этаже трехэтажного жилого дома по ул. Малая Арнаутская, 45.