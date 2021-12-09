В одном из сел Одесской области совершили поджог, поделились спасатели.

В Измаильском районе Одесской области неизвестные подожгли четыре фермерских трактора.

Как проинформировали в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, соответствующее сообщение поступило в службу спасения только сегодня.

Нанесенный ущерб – 1,5 млн грн. Погибших и пострадавших на месте происшествия нет.

Читайте такжеПоджог авто журналиста на Закарпатье задержан подозреваемый, назван мотив преступления (фото)По словам заявителя, ночью 8 декабря возник пожар на территории частного фермерского хозяйства, расположенного в селе Первомайское, по улице Вишневая.

В результате огнем повреждены и частично уничтожены четыре фермерских трактора. Пожар был ликвидирован местными жителями водой из ведер на общей площади 45 кв. м.

Причина возгорания – занесение источника зажигания с внешне неустановленным лицом (поджог).

Ранее сообщалось, что в центре Одессы в результате пожара в жилом доме-памятнике архитектуры погиб мужчина. Возгорание случилось в квартире на третьем этаже трехэтажного жилого дома по ул. Малая Арнаутская, 45.

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Автор: Лариса Козовая