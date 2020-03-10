В Одесской области неизвестные подожгли автомобиль сотрудника прокуратуры

Mitsubishi Lancer был припаркован возле жилого дома. Полиция начала расследование.

В городе Белгород-Днестровский Одесской области неизвестные злоумышленники подожгли автомобиль сотрудника местной прокуратуры.

Как сообщили УНИАН в Белгород-Днестровском отделе полиции, возгорание Mitsubishi Lancer произошло сегодня, 10 марта, около 3:45 в одном из «спальных» районов города.

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В результате пожара никто не пострадал.

По предварительным данным, причина возгорания – поджог.

По факту открыто производство по ч. 2 ст. 347 (умышленное уничтожение или повреждение имущества правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства пожара. Назначен ряд экспертиз.

Как уточнили УНИАН в региональном главке Нацполиции, вышеназванная иномарка была припаркована возле жилых домов на ул. Провадийской.

Машиной пользуется Артем Евглевский - один из прокуроров Белгород-Днестровской местной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, в поселке Коцюбинское Киевской области ночью подожгли автомобиль депутата Ирпенского горсовета Богдана Слюсаренко. Огонь уничтожил его авто, а также леговушку, припаркованную рядом.