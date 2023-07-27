С тяжелыми травмами он в одной из больниц столицы.

Нацгвардеец, которого сбил на блокпосту в Киеве 25 июля 23-летний водитель легкового автомобиля, находится в реанимационном отделении.

Об этом сообщил заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович на брифинге. Он отметил, что Нацгвардия теряет военнослужащих не только в районах ведения боевых действий.

При этом напомнил, что 25 июля около полуночи в Киеве 23-летний водитель легкового автомобиля на большой скорости сбил двух нацгвардейцев, которые выполняли служебно-боевые задачи на блокпосту вблизи станции метро "Святошин", и протаранил два автомобиля.

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"В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте, второй получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимационном отделении в одной из больниц Киева", - сообщил Уршалович.

ДТП на блокпосту в Киеве

Как сообщал УНИАН, 25 июля на Берестейском проспекте в столице водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на военнослужащих Национальной гвардии, которые несли службу на блокпосту.

Водителя взят под стражу на два месяца без права внесения залога. По предварительной информации, во время ДТП он был трезв.

Водителю автомобиля Volkswagen объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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