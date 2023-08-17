За всех медиков расписался один человек - руководитель военно-врачебной комиссии (ВВК) при ТЦК.

У 29-летнего Бориса Глушака, призывника из населенного пункта Ширяево Одесской области, который умер в первый день службы, не было даже паспорта. Этот человек был с серьезными недостатками здоровья, но его мобилизовали, сочтя годным к военной службе.

Как сообщила УНИАН его мать, Валентина Глушак, о том, что ее сына забрали в военкомат, она узнала от работников местного рынка. Женщина уточнила, что Борис работал на этом базаре много лет, там его все знали и любили.

Мать сразу поехала в военкомат, но внутрь ее не пустили, сказав, что сына повезли в поликлинику.

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"Я туда, но и там его не нашла. Обегала все коридоры. Пусто! Ни посетителей, ни врачей, ни санитарок... вернулась в военкомат, а мне говорят, мол, уже минут двадцать как твоего Борю отправили в часть", - рассказала Валентина Глушак.

Она утверждает, что забрали Бориса даже без паспорта, который парень где-то потерял раньше, в распоряжении военкомата была лишь старая ксерокопия документа.

Также, по словам женщины, медкомиссия длилась всего 20 минут, а обследование включало только анализ крови и флюорографию.

Госпожа Глушак говорит, что за всех профильных специалистов расписался один человек – руководитель военно-врачебной комиссии (ВВК) при ТЦК.

Уже утром следующего дня, 1 августа, матери сообщили, что у ее сына случился эпилептический приступ, а вечером он умер, согласно свидетельству о смерти, – от "неуточненного отека головного мозга".

Смерть Бориса Глушака - что известно

Напомним, 29-летний Борис Глушак - житель населенного пункта Ширяево (Одесская область) умер 1 августа на территории воинской части из-за приступа эпилепсии. По факту происшествия открыли несколько уголовных производств. В частности, по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 4 ст. 425 (возможно халатное отношение к военной службе лиц ТЦК и СП). Также расследуется возможное небрежное отношение к службе работников медицинской службы воинской части, на территории которой произошла трагедия.

В Ширяево Глушака за веселый характер и безотказность называли "Позитивчиком".

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