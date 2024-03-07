Во время процессуальных действий у него нашли несколько сотен интимных фото и видео пациентов.

В Закарпатской области врач Иршавской больницы, Ковач Юрий Степанович, на рабочем месте предоставлял своим пациентам препараты, от которых они или теряли сознание, или не могли понять, что происходит вокруг.

Как пишет журналист Виталий Глагола, во время действия подобного препарата Юрий Ковач совершал действия сексуального характера в отношении пациента, которые он снимал на камеру собственного телефона.

Во время процессуальных действий у него нашли несколько сотен интимных фото и видео пациентов.

Видео дня

"Также, если жертва сексуальных утех этого больного подонка звонила ему, то у него на заставке появлялось фото жертвы интимного характера, которое он делал раньше", - добавил журналист.

Изнасилование в Украине - другие случаи

В прошлом году к 14 годам лишения свободы приговорен злоумышленник за сексуальное насилие над малолетним мальчиком. Как сообщила Киевская городская прокуратура, житель Полтавщины, посещая родственников малолетнего мальчика, часто оставался присматривать за ним. Пользуясь отсутствием посторонних лиц, мужчина на протяжении нескольких лет развращал и насиловал малолетнего. На момент начала совершения противоправных действий мальчику было всего 6 лет.

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