Мужчина, которого поймали на краже, уже имел судимость, поэтому не решился бежать.

В селе Колочава, что на Закарпатье, в полицию поступило сообщение о краже из местного храма. Мужчину, похитившего деньги из ящика для пожертвований, на месте происшествия застал священник и вызвал полицию.

Об этом сообщает местное издание Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатья.

Правоохранители установили, что кражу совершил 37-летний житель села Абрикосовка Херсонской области, который подобрал ключ к двери храма. Священник увидел в помещении храма вора и пристыдил его. После чего вызвал полицию и остался с вором в храме до приезда полицейских.

Читайте такжеНа Закарпатье женщина вызвала домой медиков из-за якобы найденного младенца в мусорнике (фото)В пресс-службе добавили, что мужчина, которого поймали на краже, уже имел судимость, поэтому не решился бежать, а дождался приезда правоохранителей.

Деньги, которые мужчина спрятал в карманах куртки, полицейские изъяли. Они должны были пойти на лечение больного ребенка.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 3 статьи 185 УК (Покушение на кражу, совершенную с проникновением). Сейчас 37-летний мужчина находится в СИЗО. За кражу ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Напомним, на Киевщине "монахиня" дважды выманила у знакомой средства для церковного обряда. Так, в Белой Церкви аферистка, которая называла себя "матушкой", под предлогом помощи по возврату долга выманила у знакомой 45 тысяч долларов.

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