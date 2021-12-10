Всего мошенница получила от пострадавшей 45 тысяч долларов.

В Белой Церкви аферистка, которая называла себя "матушкой", под предлогом помощи по возврату долга выманила у знакомой деньги.

Об этом говорится в решении Белоцерковского горрайонного суда за 8 ноября.

Читайте такжеПолиция разоблачила банду, наворовавшую миллион гривен с карт украинцевТак, женщина в течение четырех лет собирала на местном рынке немалые суммы денег для помощи детскому дому, представляясь всем матушкой Святопокровского монастыря. Но мошенница зарабатывала не только благотворительностью, а еще и предлагала посетителям заказывать у нее молитвы за здоровье и упокой родственников.

Псевдомонахиню удалось разоблачить, когда она обманула знакомую на 45 тысяч долларов.

Читайте такжеНа Киевщине подпольная криптоферма украла электроэнергии на 3,5 миллиона гривен (фото)После получения второй суммы "монахиня" еще приходила на рынок, но когда потерпевшая стала настаивать на возврате средств, мошенница исчезла и в конце концов перестала выходить на связь. Потерпевшая собственными силами стала разыскивать обвиняемую. После обращения пострадавшей в полицию "монахиня" снова появилась на рынке и пыталась убедить, что не брала деньги. Ей предложили вернуть средства, но она отрицала их получение.

Против псевдомонашки начали уголовное производство. Когда же дело передали в суд, то она полгода не появлялась на заседание, а во время рассмотрения дела своей вины не признала.

Несмотря на это женщина признана виновной, приговором суда ее отправили в тюрьму на 10 лет. Также, в пользу потерпевшей с мошенницы взыскали 1 миллион 171 тысячу гривен материального и 100 тысяч гривен морального вреда.

Напомним, ранее на Тернопольщине мошенница запугала девушку "проклятием" и обманула ее почти на 200 тысяч гривен. Так, девушка сама привела в свой дом незнакомую женщину. Мошенница заявила, что родным потерпевшей якобы грозит смерть, ведь на все ценные вещи семьи наложили "проклятие".

Жертва пришла в себя только вечером, хотя деньги из тайника исчезли еще до обеда. Потерпевшая почти не помнит деталей общения со своей "спасительницей", а также не может вспомнить, как она выглядела.

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Автор: Екатерина Малюга