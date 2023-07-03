Виновным признали отца, который ненадлежащим образом следил за детьми. Его оштрафовали.

На Закарпатье 3-летняя девочка жестоко убила свою младшую сестру. Погибшей еще не исполнился год.

Как сообщает Zaxid.Net со ссылкой на постановление Хустского районного суда Закарпатской области, которое вынесли в июне 2023 года, жуткое убийство произошло 20 ноября 2022 года. Отец не ухаживал за своими детьми: 3-летней дочерью и ее младшей сестрой. В день убийства старшая девочка несколько раз ударила младшую молотком по голове, в результате чего та умерла.

Следователь Хустского РУП ГУНП в Закарпатской области в конце мая 2023 года закрыл уголовное производство по ст. 128 УК (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). На отца составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

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Судья признала отца виновным в админправоохранении и назначила наказание в виде 850 грн штрафа. Он также должен оплатить 536 грн судебного сбора.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Косовском районе Ивано-Франковской области нашли тело 9 летней девочки, которая была объявлена в розыск. Вероятным убийцей и насильником Вероники Богданюк называют родного 34-летнего дядю девочки, который был оперативно задержан.

В июне текущего года писали, что в Сумах правоохранитель склонил несовершеннолетнюю к половым отношениям. Позже стало известно, что в преступлении в отношении несовершеннолетней подозревают двух слушателей Сумского центра первичной профподготовки "Академия полиции", их уже отчисляли из заведения и уволили из полиции.

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