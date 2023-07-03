В Закарпатском ОТЦК проводят служебную проверку относительно возможного факта избиения их майором женщины военнослужащего.

В полиции Закарпатья проводят досудебное расследование по делу о нанесении в Ужгороде женщине военнослужащего телесных повреждений сотрудником Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

Отмечается, что дознаватели Ужгородского районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту избиения женщины военнослужащего.

"Фигурантом дела является сотрудник ТЦКСП, который на момент совершения уголовного проступка находился в состоянии алкогольного опьянения. В полиции готовят материалы для сообщения ему о подозрении". Говорится в сообщении.

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В полиции отмечают, что 25 июня на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что на одной из улиц Ужгорода неизвестный мужчина совершил конфликт с военнослужащим и его женой, нанес телесные повреждения женщине, после чего скрылся с места происшествия.

Правоохранители пообщались с потерпевшими и выяснили, что фигурант сначала совершил ссору с супругами в помещении магазина, затем догнал пару на улице и несколько раз ударил женщину в область головы и лица. "Кроме этого полицейские опросили двух свидетелей и обработали видео с ближайших камер наблюдения. Однако та местность, где происходило событие, не охватывается ни одной из них", - сказано в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что нападавшим является 55-летний местный житель, работник ТЦКСП. Его разыскали и доставили в районное управление полиции.

"Во время проведения процедуры освидетельствования было установлено, что фигурант находится в состоянии алкогольного опьянения", - сообщают правоохранители.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное легкое телесное повреждение.

В полиции отмечают, что сейчас по делу проводятся необходимые следственные действия. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести нанесенных потерпевшей телесных повреждений.

В полиции готовят материалы для сообщения злоумышленнику о подозрении. В соответствии с санкцией статьи ему грозит от штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки проводят служебную проверку относительно возможного факта избиения их майором женщины военнослужащего.

Об этом сообщает в Закарпатский ОТЦК и СП в Facebook, реагируя на информацию в СМИ и соцсетях о возможном избиении их пьяным военнослужащим женщины военнослужащего в Ужгороде.

"По данному случаю назначена служебная проверка по результатам которой будет принято однозначное и справедливое решение, о чем будет сообщено дополнительно", - сказано в сообщении.

При этом подчеркнули, что строго осуждают любого рода физическое насилие, особенно в состоянии алкогольного опьянения и имеет "нулевую толерантность к людям, которые совершают такие поступки, а особенно к военнослужащим"

В Закарпатском ОТЦК и СП уверяют, что осуществят все необходимые меры и в кратчайшие сроки будут установлены подробности и приняты все необходимые решения.

Избиение майором ТЦК женщины в Ужгороде - детали

Недавно пьяный работник военкомата в Ужгороде избил жену военного и сбежал. Об этом сообщила сама женщина. По ее словам, нападающий – Вари Константин Владимирович, майор ОТЦК. Он сначала пристал к паре в магазине, а когда те вышли и собирались вызвать полицию – набросился на женщину, ударил ее кулаком в челюсть, в висок и убежал.

В рамках проверки работы ТЦК и СП во всех регионах Украины готовы реагировать на каждый подобный инцидент, сообщил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.