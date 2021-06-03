По словам знакомых, погибший был в депрессии.

Возле села Жидычин в Волынской области на берегу водоема местные рыбаки нашли сожженное авто. В нем находилось тело человека.

Как пишет 12kanal.com, правоохранители установили, что мужчина совершил самосожжение.

Отмечается, что погибший сам себя убил, поскольку двери его авто были закрыты изнутри, а рядом с останками стояла канистра с бензином.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Читайте такжеВ Днепре пациентка с раком и коронавирусом выбросилась из окна – СМИПо словам местных жителей села Жидычин, раньше мужчину бросила жена и сын. Кроме того, у него горел дом, соседи помогли ему его восстановить.

Один из знакомых покойного рассказал, что мужчина был в депрессии, он тяжело переживал разлуку с женой и сыном, а также злоупотреблял алкоголем.

Староста села Галина Матвиюк положительно отзывается о покойном. Она говорит, что мужчина был порядочным и трудолюбивым: «Он держал скот, собак разводил, лошади, никаких жалоб на него не поступало никогда».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц