Возле села Жидычин в Волынской области на берегу водоема местные рыбаки нашли сожженное авто. В нем находилось тело человека.
Как пишет 12kanal.com, правоохранители установили, что мужчина совершил самосожжение.
Отмечается, что погибший сам себя убил, поскольку двери его авто были закрыты изнутри, а рядом с останками стояла канистра с бензином.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Читайте такжеВ Днепре пациентка с раком и коронавирусом выбросилась из окна – СМИПо словам местных жителей села Жидычин, раньше мужчину бросила жена и сын. Кроме того, у него горел дом, соседи помогли ему его восстановить.
Один из знакомых покойного рассказал, что мужчина был в депрессии, он тяжело переживал разлуку с женой и сыном, а также злоупотреблял алкоголем.
Староста села Галина Матвиюк положительно отзывается о покойном. Она говорит, что мужчина был порядочным и трудолюбивым: «Он держал скот, собак разводил, лошади, никаких жалоб на него не поступало никогда».
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