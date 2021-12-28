Пока неизвестно успеют ли спасатели убрать части склада с колеи.

В городе Чертков, что на Тернопольщине, возник пожар на территории комбината хлебопродуктов.

Информацию о пожаре спасатели получили в 19:25. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28 декабря в 19:25 в ДСНС поступила информация, что в г. Чортков на территории комбината хлебопродуктов в отдельно стоящем складском здании (предварительно пустой) возник пожар крыши", - говорится в сообщении.

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"В 20:50 пожар складского здания на территории комбината хлебопродуктов в г. Чортков локализован на площади 1 тыс. 300 м кв", - отмечают в пресс-службе.

По данным спасателей, жертв и пострадавших в результате пожара нет. Сейчас продолжаются мероприятия по ликвидации пожара. К тушению привлечены 35 человек и 8 единиц техники ГСЧС.

По сообщению местных СМИ, часть конструкций хлебокомбината упала на железнодорожный путь. Пока неизвестно успеют ли спасатели убрать части склада и как это повлияет на график движения поездов.

Чертковский комбинат хлебопродуктов является одним из крупнейших комбинатов в Тернопольской области. На складах комбината размещено более 10 тыс. тонн зерна, в том числе и часть зерна, которое внесено в Госрезерв Украины.

Напомним, ранее на Киевщине более шести часов тушили пожар в зданиях пилорамы. На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник ориентировочно в месте сбора древесины.

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