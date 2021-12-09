Водителя и пассажира маршрутки медикам спасти не удалось.

В результате ДТП с участием маршрутки и легковушки, которая произошла 8 декабря вечером в Тернопольской области, двое из девяти пострадавших скончались в больнице.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

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В результате столкновения маршрутного автобуса Mercedes Benz, который двигался по маршруту "Кременец-Тернополь", и автомобиля Volkswagen Passat травмировались 9 человек. В больницу доставили обоих водителей, двух пассажиров легкового автомобиля и пять человек, которые ехали в маршрутке. У пострадавших – травмы разной степени тяжести.

"Водителя и пассажира рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще двое пассажиров - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Во время стало известно, что автобус дооборудован из грузового автомобиля в пассажирский. Водители предварительно трезвые. У них взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя. Следователи устанавливают детали происшествия и причины выезда на полосу встречного движения.

Продолжается следствие по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).

Напомним, 8 декабря около 17:00 на дороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, вблизи села Лозовая Тернопольской области, произошло столкновение рейсового микроавтобуса Mercedes-Benz и автомобиля Volkswagen Passat.

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Автор: Светлана Макринская