На Запорожье грузовик с военными попал в ДТП, есть погибший
10:55, 05 июля 2018Происшествия
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В результате ДТП погиб старший сержант – водитель грузовика. Еще один военный с травмами госпитализирован.
Тягач МАЗ без прицепа съехал в кювет и перевернулся на крышу / фото zp.depo.ua
В Запорожской области в результате ДТП с участием грузового военного автомобиля, погиб боец Вооруженных сил Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области. Авария произошла вчера, 4 июля.
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Грузовой автомобиль «МАЗ» автомобильной роты ВЧ А 0709 направлялся из Черкасс в Никополь в командировку, в машине находились трое военнослужащих. Водитель не справился с управлением и «МАЗ» съехал с дороги в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб старший сержант – водитель грузовика. Еще один военный с травмами госпитализирован.
По данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что на Львовщине легковушка столкнулась с пассажирским автобусом, есть жертвы.
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