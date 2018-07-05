На Запорожье грузовик с военными попал в ДТП, есть погибший

В результате ДТП погиб старший сержант – водитель грузовика. Еще один военный с травмами госпитализирован.

В Запорожской области в результате ДТП с участием грузового военного автомобиля, погиб боец Вооруженных сил Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области. Авария произошла вчера, 4 июля.

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Грузовой автомобиль «МАЗ» автомобильной роты ВЧ А 0709 направлялся из Черкасс в Никополь в командировку, в машине находились трое военнослужащих. Водитель не справился с управлением и «МАЗ» съехал с дороги в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб старший сержант – водитель грузовика. Еще один военный с травмами госпитализирован.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на Львовщине легковушка столкнулась с пассажирским автобусом, есть жертвы.