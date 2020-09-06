В Ривненщине области 14-летний школьник спас девушку от напавшего на нее насильника.
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Как сообщается в сюжете ТСН, инцидент произошел в селе Квасилов. 19-летняя Катя возвращалась вечером домой из магазина, как вдруг на нее набросился неизвестный и начал душить. Слабый визг услышал 14-летний Дмитрий и побежал на помощь.
Парень сумел оттянуть мужчину от девушки, которая уже теряла сознание. Впоследствии злоумышленника задержали местные и полиция.
«Я услышал какой-то писк, подумал, что ребенок. Я оттащил его (нападающего - ред.), Он сразу начал убегать», - рассказал подросток.
Как оказалось, 30-летний нападающий накануне вышел из тюрьмы, где сидел за кражу авто, а ранее привлекался к ответственности за хулиганство. Мотива нападения на девушку он объяснить не может.
Правоохранители говорят, что 14-летний Дмитрий поступил очень смело. Но подчеркивают - в похожих ситуациях нужно быть осторожнее, ведь злоумышленник может иметь при себе оружие. Чтобы защитить кого-нибудь, лучше громко звать на помощь и звонить 102. Это может спугнуть нападающего.
Полиция планирует отметить парня грамотой, нападающему грозит срок лишения свободы на срок до 5 лет.
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