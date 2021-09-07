К таким мерам местные власти прибегли после нападения неадекватного пациента на травматолога.

В медицинских учреждениях Ривненской области устанавливают тревожные кнопки. Сейчас их уже 12, медики в случае опасности могут вызвать полицию через одно нажатие.

Как говорится в сюжете ТСН к таким мерам местная власть прибегнула после нападения на травматолога в одной из городских больниц.

Пациента привезли с порезом руки после дебоша в магазине. Когда врач хотел оказать пострадавшему помощь, тот набросился на медика с газовым баллончиком и брызнул в глаза. Травматолог получил ожог роговицы.

Коллеги врача вызвали частную охрану, но та была вне зоны досягаемости. Полиция же прибыла слишком поздно. Нападавшему объявили подозрение в хулиганстве, ему грозит 5 лет ограничения свободы. Пострадавший врач уже уволился.

Инцидент заставил медиков поднять вопрос о круглосуточной охране. Они отмечают, что это не первое нападение. Теперь в больницах наконец появились дополнительные средства безопасности.

"Установлен пульт, сигнализация. Ну, а кнопку с целью секретности, указывать не будем где. Не на видном месте для пациентов, а в удобном для медперсонала", - рассказала заведующая приемного отделения Ривненской больницы Наталья Михалюк.

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Напомним, в июне в Запорожье толпа ромов хотела расправиться с медиками когда врачи пытались реанимировать мужчину.

Мужчине стало плохо дома, во время транспортировки в больницу у него остановилось сердце. Родственники пациента обвинили врачей в его смерти.

Пока медики проводили реанимацию, карету скорой штурмовали почти полсотни человек, которые пытались устроить самосуд.

Реанимационные действия проводились в течение 40 минут. В это время врачам угрожали, а к месту подъезжали все новые родственники.

Патрульным поступило сразу четыре вызова о происшествии. Им пришлось вызвать подмогу. Пострадавшие работники "скорой" написали заявление в полицию.

Автор: Дмитрий Захаров