Медики ожидали вызова в отделении экстренной медицинской помощи, когда на них напала группа неизвестных.

В Харьковской области напали на бригаду «скорой». Двух человек госпитализировали.

Читайте такжеВ Киеве пьяный пациент набросился на двух женщин-медиков, фельдшеру – сломал ногуКак рассказали в областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, ночью группа людей напала на пункт постоянного базирования Травневое Валковского отделения экстренной медицинской помощи, где медики ожидали вызова.

«Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду ЭМП, которая в ожидании вызова находилась на территории пункта. В результате нападения работники центра получили телесные повреждения. В настоящее время правоохранительными органами начата проверка чрезвычайного происшествия», — сообщили в Центре.

По информации директора учреждения Виктора Забашты, серьезно пострадали водитель и одна из медсестер.

«Водителя и медсестру госпитализировали с ушибами и черепно-мозговой травмой, фельдшер от госпитализации отказалась. По факту нападения были написаны заявления в полицию», — цитирует Забашту издание «Слободской край».

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Автор: Катерина Комолова