Инспекторы заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, что подтвердило заключение врача-нарколога.

Киевские патрульные задержали нетрезвого водителя, который, вероятно, сбил ребенка на пешеходном переходе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что вчера около 21 часа автомобиль BMW на скорости совершил наезд на 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Светлицкого. Виновник с места происшествия скрылся, даже не остановившись. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

Благодаря камерам видеонаблюдения "Безопасный город" патрульные установили направление, в котором поехал водитель BMW, и оперативно остановили это транспортное средство.

Читайте такжеДТП в Луцке с участием подростка стало смертельным: умерла мать двоих детей (фото)

Водитель во время общения с полицейскими вел себя вызывающе. Инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Это подтвердило и заключение врача-нарколога из медицинского учреждения, куда нарушителя доставили для проверки. Результат - одно промилле алкоголя в крови.

По данным МВД, патрульные задержали предполагаемого виновника ДТП и передали следственно-оперативной группе для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия. Автомобиль эвакуировали на арестплощадку.

Как сообщал УНИАН, ранее пьяный муж чиновницы из МОН устроил аварию и угрожал полиции.