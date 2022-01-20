Мальчик скончался в реанимации.

19 января на улице Ханты-Мансийская в Нижневартовске (Тюменская область) водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе.

Об этом сообщают российские СМИ.

Трагедия, произошедшая на Крещение, попала на видео. На кадрах видно, как водитель Toyota RAV4 не успел среагировать на мальчика. 9-летний ребенок перебегал дорогу на желтый сигнал светофора. Автомобиль буквально переехал несовершеннолетнего.

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По информации медиа, россиянин ехал набирать крещенскую воду. А ребенок, чью мать лишили родительских прав, шел из интерната на остановку - встретиться с вернувшимся в город отцом.

Мальчик скончался в реанимации. В отношении 39-летнего водителя завели уголовное дело.

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