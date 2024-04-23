Тогда погибло 5 человек, среди них один гражданский, еще 5 - получили ранения различной степени тяжести.

Красногвардейский районный суд города Днепр приговорил к пожизненному лишению свободы срочника, который в январе 2022 года совершил стрельбу на Южном машиностроительном заводе, тогда погибло 5 человек. Об этом сообщает Государственное бюро расследований. При этом фамилию не называют, но ранее сообщалось, что это Артемий Рябчук.

Тогда погибло 5 человек, среди них один гражданский, еще 5 - получили ранения различной степени тяжести.

В ГБР отмечают, что бывший военный полностью признал свою вину, раскаялся и попросил прощения у родных погибших.

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"Установлено, что во время срочной службы осужденный имел конфликт с другими военнослужащими. Несколько раз он был свидетелем ссор, о которых докладывал руководству. Из-за этого у других военных сформировалось к нему негативное отношение. После очередного словесного спора он решил убить тех, кто не разделял его мыслей и взглядов", - сказано в сообщении.

При этом напомнили, что в январе 2022 года срочник, находясь в комнате хранения оружия, взял автомат и патроны и начал жестоко расстреливать людей. После расправы обвиняемый захватил автомат, 200 патронов к нему и пытался убежать. Через несколько часов его задержали в городе Подгородное Днепровского района.

В ГБР отмечают, что были проведены десятки экспертиз, в том числе стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что солдат не имел расстройств с психикой и действовал полностью сознательно.

Суд признал его виновным по ряду статей Уголовного кодекса, в частности, умышленном убийстве, законченном покушении на умышленное убийство двух и более лиц, лица в связи с выполнением им служебного долга, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, дезертирство.

"Наказание назначено в виде пожизненного лишения свободы, а также осужденного обязали возместить гражданские иски родственников погибших", - отмечают в ГБР.

При этом сообщают, что досудебное расследование в отношении руководства воинской части, в которой служил осужденный сейчас находится на финальной стадии.

Убийство военнослужащих НГУ в Днепре - детали

Около 4 часов утра 27 января 2022 года в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. Среди 5 погибших была и гражданская - женщина-работница завода, еще 5 получили ранения.

Среди погибших тогда был Александр Буганов - старший лейтенант, начальник караула. Ему было 35 лет. В свободное от службы время увлекался мотоциклами.

Александр Драган - 25-летний младший сержант из Днепра. В социальных сетях парень часто делился фотографиями с военной службы и коротенькими шуточными видеороликами.

Артем Левковский - помощник начальника караула. Родом из Олешки, Херсонской области. До призыва жил в Каховке. Парень недавно отметил свой 22-й день рождения.

Леонид Черник из Каховки, ему было всего 20. Он был самым молодым среди погибших.

Вера Лебединец не была военнослужащей. Она проверяла пропуска на проходной завода и стала последней жертвой стрелка. Ей было 35 лет.

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