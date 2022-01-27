Журналисты узнали подробности о жестоко убитых в Днепре военнослужащих Национальной гвардии Украины. Им удалось разыскать их фотографии и узнать, чем они жили, кроме службы.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Молодые, улыбающиеся и жизнерадостные. Так описывают застреленных в Днепре нацгвардейцев", – отмечается в сюжете.
Вот, что еще удалось о них узнать журналистам:
- Александр Буганов – старший лейтенант, начальник караула. Ему было 35 лет. В свободное от службы время увлекался мотоциклами.
- Александр Драган – 25-летний младший сержант из Днепра. В социальных сетях парень часто делился фотографии с военной службы и коротенькими шуточными видеороликами.
- Артем Левковский – помощник начальника стражи. Родом из Олешки, Херсонской области. До призыва жил в Каховке. Парень недавно отметил свой 22-й день рождения.
- Леонид Черник из Каховки, ему было всего 20. Он был самым молодым среди погибших.
- Вера Лебединец не была военнослужащей. Она проверяла пропуска на проходной завода и стала последней жертвой стрелка. Ей было 35 лет.
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Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез.
Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.
По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.
Рябчуку сообщили о подозрении по ст.115 (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.