Самому молодому среди погибших было всего 20 лет.

Журналисты узнали подробности о жестоко убитых в Днепре военнослужащих Национальной гвардии Украины. Им удалось разыскать их фотографии и узнать, чем они жили, кроме службы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Молодые, улыбающиеся и жизнерадостные. Так описывают застреленных в Днепре нацгвардейцев", – отмечается в сюжете.

Вот, что еще удалось о них узнать журналистам:

Александр Буганов – старший лейтенант, начальник караула. Ему было 35 лет. В свободное от службы время увлекался мотоциклами.

– старший лейтенант, начальник караула. Ему было 35 лет. В свободное от службы время увлекался мотоциклами. Александр Драган – 25-летний младший сержант из Днепра. В социальных сетях парень часто делился фотографии с военной службы и коротенькими шуточными видеороликами.

– 25-летний младший сержант из Днепра. В социальных сетях парень часто делился фотографии с военной службы и коротенькими шуточными видеороликами. Артем Левковский – помощник начальника стражи. Родом из Олешки, Херсонской области. До призыва жил в Каховке. Парень недавно отметил свой 22-й день рождения.

– помощник начальника стражи. Родом из Олешки, Херсонской области. До призыва жил в Каховке. Парень недавно отметил свой 22-й день рождения. Леонид Черник из Каховки, ему было всего 20. Он был самым молодым среди погибших.

из Каховки, ему было всего 20. Он был самым молодым среди погибших. Вера Лебединец не была военнослужащей. Она проверяла пропуска на проходной завода и стала последней жертвой стрелка. Ей было 35 лет.

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Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст.115 (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.

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