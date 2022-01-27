Он заявил, что выстрелил в девушку-нацгвардейца, чтобы она не сообщила об инциденте в воинскую часть, и застрелил женщину-контролера, которая не выпускала его с территории заводоуправления.

Во время первого допроса сразу после задержания нацгвардеец, убивший в Днепре пятерых военнослужащих, Артемий Рябчук рассказал хронологию своего преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее видео допроса обнародовал телеканал "Украина 24".

Рябчука допросили прямо на улице в селе, где его задержали.

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Он рассказал, что прошлой ночью он нес службу в "тревожной группе". "Тревожная группа" имеет автоматы, которые находятся в специальных ящиках. "Я беру автомат, заряжаю первый магазин, стреляю по двум (военнослужащим – УНИАН) - начальнику караула и его помощнику". Также Рябчук добавил, что среди тех, по кому он стрелял, был один контрактник, один военнослужащий срочной службы.

Также он сообщил, что ранил девушку-военнослужащую для того, чтобы она не сделала доклад в воинскую часть, который, по правилам, караульные делают каждые полчаса.

"После этого я вновь зашел в караульное помещение и забрал другие магазины к автомату, выбежал с завода", - рассказал он. При этом, по словам Рябчука, его не выпускала с завода женщина-контролер, она отказалась его выпускать. "И выстрелил ей в голову", - сказал Рябчук. Затем, по его словам, он открыл одну из дверей, а в другие начал стрелять в замок, чтобы их открыть. "У меня ничего не получилось, и я начал бродить по заводу, нашел место, где можно перепрыгнуть", - добавил Рябчук.

Как сообщал УНИАН, около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 - получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Днепропетровской области.

ГБР открыло уголовное производство по статье "умышленное убийство". Также расследуется дело о служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.