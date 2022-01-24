Правоохранители задержали одного из подозреваемых в вымогательстве средств от предпринимателя.

Киевские правоохранители задержали иностранца за вымогательство от предпринимателя миллиона долларов долга, который не существовал.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Для достижения своей цели злоумышленники применяли по отношению к предпринимателю физическое и психологическое насилие.

"Чтобы заставить потерпевшего дать указанную сумму, дельцы на протяжении длительного времени осуществляли на предпринимателя психологическое давление – угрожали избиением ему и членам его семьи. Далее для реализации преступного умысла фигурант назначил потерпевшему встречу в одном из ресторанов Киева, где выдвинул ему требование немедленно передать деньги, при этом применил физическое насилие", – сообщает ведомство.

Одного из сообщников полицейские задержали во время передачи части денег.Читайте такжеВзяточничество и подделка свидетельств о вакцинации: в Киеве разоблачили трех чиновниц

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения.

Сейчас правоохранители устанавливают круг причастных к преступлению. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве задержали 65-летнего гражданина Германии, который находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве.

Установлено, что мужчина, находясь на руководящей должности в иностранной компании и злоупотребляя служебным положением, незаконно перевел 950 тыс. евро на счет другого учреждения.

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