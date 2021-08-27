На Николаевщине разыскали мужчину, который 25 августа сбежал из психиатрической больницы.
По информации отдела коммуникации полиции области, за умышленное убийство суд отправил 33-летнего мужчину на принудительное лечение в психиатрическое заведение. Однако тот самовольно покинул лечебное учреждение.
Правоохранители выяснили, что недавно по решению суда осужденного перевели из специализированного отделения со строгим наблюдением медучреждения в другое отделение, откуда он и сбежал.
Следователи начали уголовное производство по ст. 394 Уголовного кодекса Украины "Побег из специализированного лечебного учреждения", а на следующий день после побега мужчину нашли в плавнях одного из сел неподалеку от больницы.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий вечером 26 августа оперативники отделения полиции № 5 задержали мужчину в плавнях одного из сел Николаевского района, недалеко от медучреждения. Сейчас следователи мужчине сообщили о подозрении за совершение побега из специализированного лечебного учреждения и поместили в специализированное отделение со строгим наблюдением", - рассказали в полиции.
Мужчина сбежал из психбольницы: что известно
О том, что в Николаевской области из психиатрической больницы сбежал мужчина, ранее осужденный за умышленное убийство, в полиции рассказали вчера, 26 августа.
Отмечалось, что Евгений Юрьевич Грек 1987 года рождения 25 августа самовольно покинул специализированное лечебное заведение в поселке Сапетня. Туда его поместил суд, применив к нему принудительные меры медицинского характера.
Ранее в психбольнице вблизи Кривого Рога пациент убил медбрата стулом, после чего сбежал. Впоследствии выяснились жуткие детали преступления. Через некоторое время беглеца задержали.