Осужденный сбежал, когда его перевели из специализированного отделения со строгим надзором.

На Николаевщине разыскали мужчину, который 25 августа сбежал из психиатрической больницы.

По информации отдела коммуникации полиции области, за умышленное убийство суд отправил 33-летнего мужчину на принудительное лечение в психиатрическое заведение. Однако тот самовольно покинул лечебное учреждение.

Правоохранители выяснили, что недавно по решению суда осужденного перевели из специализированного отделения со строгим наблюдением медучреждения в другое отделение, откуда он и сбежал.

Следователи начали уголовное производство по ст. 394 Уголовного кодекса Украины "Побег из специализированного лечебного учреждения", а на следующий день после побега мужчину нашли в плавнях одного из сел неподалеку от больницы.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий вечером 26 августа оперативники отделения полиции № 5 задержали мужчину в плавнях одного из сел Николаевского района, недалеко от медучреждения. Сейчас следователи мужчине сообщили о подозрении за совершение побега из специализированного лечебного учреждения и поместили в специализированное отделение со строгим наблюдением", - рассказали в полиции.

Мужчина сбежал из психбольницы: что известно

О том, что в Николаевской области из психиатрической больницы сбежал мужчина, ранее осужденный за умышленное убийство, в полиции рассказали вчера, 26 августа.

Отмечалось, что Евгений Юрьевич Грек 1987 года рождения 25 августа самовольно покинул специализированное лечебное заведение в поселке Сапетня. Туда его поместил суд, применив к нему принудительные меры медицинского характера.

Ранее в психбольнице вблизи Кривого Рога пациент убил медбрата стулом, после чего сбежал. Впоследствии выяснились жуткие детали преступления. Через некоторое время беглеца задержали.

Автор: Катерина Комолова