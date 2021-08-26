Поиски беглеца продолжаются.

На Николаевщине из психиатрической больницы сбежал мужчина, ранее осужденный за умышленное убийство.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба полиции области.

Отмечается, что Евгений Юрьевич Грек 1987 года рождения вчера, 25 августа, самовольно покинул специализированное лечебное заведение в поселке Сапетня. Его туда поместил суд, применив к нему принудительные меры медицинского характера.

"Приметы: рост 184 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие с залысинами, глаза темные, губы тонкие. Был одет в шорты и футболку бежевого цвета с полосками черного цвета и кроссовки. Может носить медицинскую маску", - рассказали в полиции и показали фото беглеца.

По факту самого побега было начато уголовное производство по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины. Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать ее полиции по телефонам (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, (073)3218805, (063)5697253, (063)9092271, 102. Или же обратиться в отделение полиции №5 Николаевского районного управления.

Ранее в психбольнице вблизи Кривого Рога пациент убил медбрата стулом, после чего сбежал. Впоследствии стали известны жуткие детали преступления. Через некоторое время беглеца задержали.

Автор: Юрий Годован