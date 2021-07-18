Рецидивист, уже судимый за аналогичное преступление, целый час насиловал племянницу своего товарища.

В Одесской области к 8 годам тюрьмы приговорен мужчина, который в январе прошлого года изнасиловал 14-летнюю девочку.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приговор вынес Котовский горрайонный суд.

Преступление совершено вечером 4 января 2020 года в доме у злоумышленника – жителя поселка Окны. Установлено, что в этот день он пришел в дом, где проживала семья потерпевшей, так как дружил с ее дядей (братом матери девочки). Взрослые распивали спиртные напитки, после чего фигурант в сопровождении подростка отправился в центр населенного пункта. Купив порядка двух литров пива, мужчина выпил его значительную часть, а также угостил девочку. Затем попросил потерпевшую провести его домой и заманил ее внутрь жилища.

По словам потерпевшей, обвиняемый схватил ее за руку, бросил на кровать, пригрозил убийством и заставил раздеться.

"Однако она (потерпевшая – УНИАН) плакала, просила не трогать ее и отпустить. Действия сексуального характера происходили продолжительностью около часа", - сказано в документе. В течение этого времени мужчина насиловал девочку разными способами, включая неприродные.

Неожиданно к злоумышленнику пришел знакомый: он предварительно постучал в окно, а потом видел, что уходящая девочка плачет. Однако она побоялась пожаловаться этому человеку, так как опасалась, что насильник ее убьет.

Читайте такжеСвязал и изнасиловал: под Киевом изверг жестоко поиздевался над девушкой (фото)

Отмечается, что несовершеннолетняя на следующий день утром по телефону рассказала о случившемся дедушке, так как, кроме него, никому больше не доверяла. Потом пришла ее старшая сестра, которая отвезла ее в больницу.

Следствием установлено, что обвиняемый применил в отношении подростка психологическое и физическое насилие, на теле ребенка, включая молочные железы, были царапины и синяки.

Как указывается в приговоре, фигурант ранее уже был судим. В частности, в 2012 году за кражу с проникновением в жилище его приговорили к 3,5 годам лишения свободы, но он был освобожден с испытательным сроком на 2 года. В 2014 году суд признал его виновным в преступлении по ч. 3 ст. 152 (изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней) Уголовного кодекса Украины и отправил в тюрьму на 7 лет и 3 месяца.

На этот раз рецидивист также признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы.

Напомним, в начале января 2020 года в Окнянском районе Одесской области задержали 24-летнего мужчину за изнасилование 14-летней девочки. О происшествии в полицию сообщила старшая сестра потерпевшей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая