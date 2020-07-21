На месте захвата заложников в Луцке периодически раздаются выстрелы

Местным жителям, чьи дома расположены вблизи, силовики запрещают выходили из дома и выглядывать из окон.

В Луцке террорист, захвативший рейсовый автобус «Берестечко-Красниловка» с пассажирами, периодически стреляет через зашторенные окна транспортного средства.

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Как передает корреспондент УНИАН, эту информацию подтвердила пресс-секретарь ГУ Нацполіції в Волынской области Ольга Бузулук.

Сейчас в центре города не работают супермаркеты и другие заведения, полиция вывела работников этих учреждений из помещений. Местным жителям, чьи дома расположены вблизи, силовики запрещают выходить из дома и выглядывать из окон.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Волыни Бузулук, в Луцк прибыл Арсен Аваков.

Захват заложников в автобусе: что произошло в Луцке

Как сообщал УНИАН, 21 июля утром на Театральной площади в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения «Берестечко - Красиловка» с около 20 пассажирами. Он сообщил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки.

В области введен оперативный план «Заложник», СБУ введен план «Бумеранг». Со злоумышленником ведутся переговоры. Центр перекрыт полицией.

Известно, что мужчина выражал возмущение «существующей системой в Украине», отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Сведений о пострадавших пока нет. В полиции заявили, что требования злоумышленника не содержат никакой конкретики.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

По информации заместителя главы Министерства внутренних дел Украины Антона Геращенко, злоумышленник, захвативший автобус с пассажирами, позвонил в полицию и представился как «Максим Плохой».

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