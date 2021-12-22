Говорят, он нелегально прибыл в Украину.

Служба безопасности Украины задержала "вора в законе" на территории Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Читайте такжеКомпании из санкционного списка СНБО активно меняют названия: что будет с ограничениямиВ мае текущего года задержанный был внесен в санкционный список СНБО с запретом въезда в Украину. Причина - "систематическое создание угроз государственной безопасности Украины".

Впрочем, уроженцу одной из стран Южного Кавказа, которого СБУ называет причастным к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, удалось попасть в Украину нелегально. Для этого он использовал поддельные документы.

"По предварительным данным, уголовник пытался скрыто находиться во Львовской области для влияния на криминальную среду. Для этого планировал создать преступную организацию с разветвленными ячейками на территории региона", - говорят в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении в незаконном пересечении государственной границы (за ч. 1 ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос о содержании под стражей.

Имя "вора в законе" не называют.

Ранее в Николаевской области осудили криминального авторитета из санкционного списка СНБО за угрозы потерпевшим за ранее предоставленные показания.

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