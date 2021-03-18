В последний раз он вышел на свободу в октябре прошлого года.

В Одессе задержан "вор в законе" по прозвищу Мамук Хонский.

Как сообщили УНИАН в Управлении стратегических расследований Нацполиции в Одесской области, подозреваемый задержан вчера, 17 марта.

По данным оперативников Управления, Мамука Хонский незаконно попал в Украину и временно поселился в Одессе.

Статус "вора в законе" 44-летний уроженец Грузии и гражданин Российской Федерации получил в 2005 году, отбывая наказание в тюрьме. Он неоднократно судим за тяжкие преступления. Всего провел в местах лишения свободы РФ более 20 лет. Последний раз уволился в октябре 2020 года.

"Чтобы не допустить реализации преступных планов "вора в законе" и распространение его преступного влияния на территории области, правоохранители с помощью оперативных служб Нацполіції установили его местонахождение и задержали", - говорится в сообщении.

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Сотрудники областного управления Государственной миграционной службы Украины уже составили административный протокол за нарушение норм миграционного законодательства.

Сейчас мужчину поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении из нашей страны с запретом въезда в Украину.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, группу людей, в числе которых был упомянут "вор в законе", которая занималась грабежами и разбоями, задержали на ул. Сегедской, на территории жилого комплекса "Армейский".

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Автор: Лариса Козовая