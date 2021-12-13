Осужденный угрожал потерпевшим за предоставленные ими показания по делу, где он является обвиняемым.

В Николаевской области осужден криминальный авторитет из санкционного списка СНБО за угрозы потерпевшим за ранее предоставленные показания.

Как сообщает Офис генерального прокурора, суд признал виновным гражданина РФ, проживающего на территории Украины на основании постоянного вида на жительство, в угрозах потерпевшим за ранее предоставленные показания (ст. 386 УК Украины). Суд назначил ему наказание – 6 месяцев ареста.

Прокуратура доказала, что осужденный – криминальный авторитет "Апти" угрожал потерпевшим за предоставленные ими показания по делу, где он является обвиняемым.

Также отмечается, что осужденный значится в перечне лиц, в отношении которых применены ограничительные меры в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие Указом президента Украины от 21 мая 2021 года.

Санкции против "воров в законе" и криминальных авторитетов

Читайте такжеСНБО ошибочно внес более ста человек в санкционные списки контрабандистов и "воров в законе"14 мая СНБО ввела полный набор санкций, которые можно применить к физическим лицам, против 557 "воров в законе". Из них 542 – это граждане иностранных государств и 15 – граждане Украины.

Кроме того, СНБО применила санкции к 111 так называемых криминальным авторитетам.

По состоянию на 4 июня из Украины выслали 34 "воров в законе" и 69 "криминальных авторитетов" из санкционного списка Совета нацбезопасности и обороны.

Автор: Екатерина Гирнык