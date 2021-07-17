Несовершеннолетний выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "МАН".

На Львовщине несовершеннолетний выехал на встречную полосу, в результате чего вызвал ДТП, два человека погибли.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской Облгосадминистрации.

Согласно сообщению, на автодороге Н-02 "Львов-Тернополь" возле с. Подберезцы Львовского района, водитель 2003 года рождения (несовершеннолетний ребенок), управляя автомобилем "ВАЗ-2105", выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "МАН".

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"В результате ДТП двое пассажиров автомобиля "ВАЗ-2105" - 2004 года рождения (несовершеннолетний ребенок) и 2000 года рождения погибли на месте происшествия. Водитель "ВАЗ - 2105" госпитализирован в ГДКБ г. Львова", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Автор: Екатерина Гирнык