По факту нарушения правил безопасности дорожного движения правоохранители начали досудебное расследование.

Большинство госпитализированных пострадавших в результате ДТП рейсового автобуса Киев-Вроцлав в стабильном состоянии. Однако четверо находятся в реанимации.

Об этом в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, в больницы отправили 17 пострадавших.

"Пострадавшие доставлены в Радивиловскую и Бродовскую больницы. Медики говорят, что состояние большинства людей стабильное. Четверо из них в реанимации, двоих уже прооперировали", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВблизи Николаева упал вертолет Ми-2: есть погибшиеКак пояснили журналистам телеканала Суспільне в полиции, водитель съехал в кювет из-за пешехода, который двигался по дороге навстречу. По данным СМИ, пешехода тоже госпитализировали.

Двухэтажный автобус Setra следовал из Киева в направлении города Радивилов.

"Водитель автобуса, 43-летний житель Хмельницкой области, по предварительной информации, избегал наезда на пешехода, который двигался проезжей частью навстречу. В салоне кроме двух водителей находилось ориентировочно 58 пассажиров — жителей Ривненской, Львовской, Закарпатской областей и г. Киев", – рассказала пресс-секретарь Нацполиции области Мария Юстицкая.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения правоохранители начали досудебное расследование.

Что случилось

ДТП с участием рейсового автобуса "Киев-Вроцлав" произошла в 3:45 17 июля между селами Крупец и городом Радилов Дубенского района. На момент аварии в салоне находились 40 пассажиров. Все – граждане Украины.

Спасатели вывели из транспорта 10 пострадавших и с помощью специнструмента деблокировали еще одного человека, зажатого между сиденьями.

На место происшествия выехали четыре бригады "скорых". Предварительно, в больницы направили 16 пассажиров. Однако СМИ озвучивают другое количество.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская