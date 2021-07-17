Большинство госпитализированных пострадавших в результате ДТП рейсового автобуса Киев-Вроцлав в стабильном состоянии. Однако четверо находятся в реанимации.
Об этом в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.
По его словам, в больницы отправили 17 пострадавших.
"Пострадавшие доставлены в Радивиловскую и Бродовскую больницы. Медики говорят, что состояние большинства людей стабильное. Четверо из них в реанимации, двоих уже прооперировали", – говорится в сообщении.
Читайте такжеВблизи Николаева упал вертолет Ми-2: есть погибшиеКак пояснили журналистам телеканала Суспільне в полиции, водитель съехал в кювет из-за пешехода, который двигался по дороге навстречу. По данным СМИ, пешехода тоже госпитализировали.
Двухэтажный автобус Setra следовал из Киева в направлении города Радивилов.
"Водитель автобуса, 43-летний житель Хмельницкой области, по предварительной информации, избегал наезда на пешехода, который двигался проезжей частью навстречу. В салоне кроме двух водителей находилось ориентировочно 58 пассажиров — жителей Ривненской, Львовской, Закарпатской областей и г. Киев", – рассказала пресс-секретарь Нацполиции области Мария Юстицкая.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения правоохранители начали досудебное расследование.
Что случилось
ДТП с участием рейсового автобуса "Киев-Вроцлав" произошла в 3:45 17 июля между селами Крупец и городом Радилов Дубенского района. На момент аварии в салоне находились 40 пассажиров. Все – граждане Украины.
Спасатели вывели из транспорта 10 пострадавших и с помощью специнструмента деблокировали еще одного человека, зажатого между сиденьями.
На место происшествия выехали четыре бригады "скорых". Предварительно, в больницы направили 16 пассажиров. Однако СМИ озвучивают другое количество.
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