На Львовщине на военном полигоне обнаружили тело курсанта с огнестрельным ранением

Тело курсанта обнаружили вчера вечером с огнестрельным ранением в грудь.

Во Львовской области на военном полигоне обнаружено тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением.

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Об этом сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины на странице в Facebook.

«22 апреля около 18:30 на военном полигоне во Львовской области обнаружено без признаков жизни тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Яворовского ОП ГУ ЧП во Львовской области, Территориального управления Государственного бюро расследования (г.Львов) и работники военной прокуратуры Львовского гарнизона.

Отмечается, что следователем ТУ ГБР в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление. Следствие продолжается.

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