В Черниговской области военный-контрактник пытался застрелиться в учебном центре "Десна"

Пуля чуть не попала в сердце. Сейчас боец в госпитале со сквозным ранением грудной клетки.

В Черниговской области на территории воинской части в пгт Десна Козелецкого района военнослужащий-контрактник совершил попытку самоубийства и остался жив. Об этом сообщили источники в ГУ НП в области.

Согласно информации, инцидент произошел вечером 22 января. Военнослужащий контрактной службы, 1997 г.р., уроженец г. Львов, в 17:00 получил огнестрельное оружие, но в 18:00 в наряд помощником дежурного по В/Ч А1048 не заступил. Мужчина был обнаружен с огнестрельным ранением в область сердца с неработающей теплице вблизи штаба воинской части. Он находился в сознании. Военнослужащий объяснил, что хотел совершить самоубийство. Раненого доставили в Деснянский военный госпиталь, где установлен предварительный диагноз - огнестрельное пулевое ранение грудной клетки слева с входным отверстием и выходным отверстием возле угла левой лопатки, травматический шок II-III ст.

В учебном центре "Десна" этот инцидент не комментируют, мотивы поступка военнослужащего неизвестны.

В то же время в военной прокуратуре Центрального региона Украины уточнили, что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. "Открыто уголовное производство, квалификация уточняется, человек жив", - отметили в ведомстве.