По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза.

В Рубежном (Луганская область) произошел пожар на территории воинской части.

Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация на своей странице.

По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза. На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания.

"Ситуация контролируемая. Я прошу горожан сохранять спокойствие", - отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.

По данным "Суспільне. Донбас", на территории произошло несколько взрывов и пожар.

"Пожар произошел в подсобном помещении на территории воинской части и сгорел один бензовоз", – сообщил корреспондент ресурса.

В результате пожара пострадал один военнослужащий, его госпитализировали в реанимационное отделение больницы в Кременной. Украинский военный получил 14% ожогов поверхности тела, состояние его тяжелое.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС.

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Автор: Денис Прядко