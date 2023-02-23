По словам очевидцев, мужчина выпал из окна 10-го этажа одного из жилых домов.

В Буче Киевской области мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб. Как сообщает полиция Киевщины, несчастный случай произошел около 19:00 22 февраля 2023 года.

"Как сообщили очевидцы, из окна 10-го этажа одного из жилых домов выпал мужчина", – отметили в полиции.

На месте полицейские установили, что погибшему было 32 года. По данным правоохранителей, мужчина был из Киева, однако недавно он снял жилье в Буче.

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Инциденты на Киевщине

5 января 2023 года в Киеве погиб 16-летний парень, который выпал из окна квартиры на 20-м этаже. Трагедия произошла в Святошинском районе столицы.

В феврале в Киеве правоохранители задержали недобропорядочных воспитателей, которые совершали психологическое и физическое насилие против детей, считая это правильными "методами" воспитания.

Позже на Киевщине правоохранители задержали мужчину, который избил и изнасиловал соседку. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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