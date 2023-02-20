Злоумышленнику суд уже избрал меру пресечения.

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который избил и изнасиловал соседку.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. "Бил по голове пистолетом, изнасиловал. Мерзавца, который жестоко издевался над женщиной, по горячим следам задержали полицейские Киевской области. 50-летнего насильника разоблачили в селе Старые Петровцы, где он и совершил сексуальное насилие над 40-летней соседкой", - отметил он.

По словам Небытова, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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"За содеянное злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Позиция полиции была и остается принципиальной по раскрытию сексуальных преступлений. Надеюсь, что и правосудие будет к насильникам безжалостным", - подчеркнул руководитель полиции.

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В начале февраля стало известно, что продавец из города Обухов, который находится возле Киева, остановила нападавшего.

Злоумышленник ворвался в магазин с палкой и бросился на женщину-продавца. Женщина не растерялась - отобрала у злоумышленника деревяшку и выгнала его пинком из магазина. Позже нападавшего задержали правоохранители.

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