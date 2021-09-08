Празднование прошло без значительных инцидентов.

Сегодня вечером, 8 сентября, паломники-хасиды начали уезжать из Умани в страны постоянного проживания после завершающего этапа празднования иудейского нового года (Рош га-Шана).

По данным Объединённой еврейской общины Украины празднование прошло без значительных инцидентов.

Уже начался отъезд хасидов из Умани, в ближайшие два дня большинство из них покинет Украину.

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Как сообщал УНИАН, в этом году празднование иудейского нового года (Рош га-Шана) приходится на 6-8 сентября.

Хасиды традиционно приезжают праздновать его к могиле цадика Нахмана в Умани Черкасской области.

По информации МВД, в этом году в город прибыли более 29 тыс. паломников.

Автор: Иван Бойко