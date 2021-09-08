Супруг погибшей Александр до сих пор не нашел в себе силы объяснить детям, что произошло с их мамой.

В Светловодске Кировоградской области выпустили из-под стражи под залог в 340 тыс. грн 28-летнюю Татьяну Вишневскую, которая 1 сентября устроила смертельную аварию.

Mazda под ее управлением на скорости вылетела на парковку возле торгового центра и врезалась в стену, в результате чего погибла мать троих детей Мария Хивренко.

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В тот день Мария с мужем Александром должны были отвести старшего сына в 1-й класс, а дочь в детсад.

Как пишет OBOZREVATEL, на суде Вишневская плакала и говорила, что ехала по дороге и увидела ежика, поэтому решила его объехать. А с автомобилем якобы что-то случилось. Хотя очевидцы ДТП говорили, что машина неслась на бешеной скорости.

Между тем, муж погибшей Александр до сих пор не нашел в себе силы объяснить детям, что произошло с их мамой.

"Я не знаю, как им об этом сказать", – отметил мужчина.

В настоящее время он оформляет документы на опеку над детьми и на помощь. Что касается финансовых вопросов, то, по словам знакомых, семье приходится очень тяжело.

Маленького Богдана Мария кормила грудью, но теперь его перевели на искусственное вскармливание.

По словам Александра, питание детям они покупали на помощь, которую выделяет государство на рождение ребенка. Некоторое время малыша не выносили на улицу, поскольку сильно похолодало, а теплых вещей еще не было. Помогли друзья.

Ухаживать за тремя детьми мужчине помогает его пожилая мама. Сейчас он оформляет декретный отпуск, чтобы быть с детьми дома.

"Я детей ни в коем случае не брошу", – говорит отец.

Также Александру нужна юридическая помощь, чтобы вести судебные дела, но денег на адвокатов у семьи нет.

Что касается подозреваемой в смертельном ДТП, то ее родственник вышел на связь, однако пока конкретной помощи семье погибшей Марии никто не оказал. По его словам, чтобы заплатить залог, они якобы заложили автомобиль.

Смертельное ДТП в Светловодске: детали

1 сентября в 4 утра в Светловодске произошло смертельное ДТП - Mazda на высокой скорости вылетела на тротуар, сбила крышку люка, снесла человека, протаранила стену торгового центра и отлетела еще на 20 метров. По словам свидетелей, водитель авто даже не тормозил. В авто находилось пять человек, из них двое получили травмы, но их жизни ничего не угрожает.

Пешеходом, которого сбило авто, оказалась молодая женщина. Она стояла у банковского терминала. У женщины осталось трое детей, самому младшему всего месяц. Она рано утром вышла из дома за детским питанием. Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Но несмотря на реанимационные мероприятия, спасти жизнь не удалось.

По словам знакомой семьи, перед 1 сентября молодая мама готовила шестилетнего Мишу к 1-му классу, а четырехлетнюю Вику - в садик.

В то злополучное утро за рулем иномарки находилась 28-летняя Татьяна, которую в городе называют мажоркой. Ее мать на заработках, а муж в Киеве.

3 сентября Кропивницкий суд избрал меру пресечения Татьяне Вишневской. Суд постановил содержать женщину под стражей 60 дней. Судья Алексей Майданников назначил залог в размере 340 500 грн.

Автор: Ирина Погорелая