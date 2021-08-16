Изнасилование произошло в Тараще, выяснили журналисты.

В городе Тараща Киевской области мужчина изнасиловал девушку в возрасте 16 лет. До преступления девушка села к мужчине в авто, он заехал за тремя 10-летними мальчиками и в магазине купил бутылку водки. Потом мужчина на пруду напоил детей алкоголем, а позже отвез мальчиков домой.

После этого злоумышленник повернул в лес и в безлюдном месте изнасиловал девушку, сообщает ТСН.ua со ссылкой на источники.

По предварительным сведениям, девушка знала мужчину, поэтому и согласилась сесть к нему в авто.

Начальник отдела коммуникации полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила, что по факту преступления начато уголовное производство.

"…Все участники установлены и предоставляют показания по поводу своих версий и обстоятельств происшествия. Назначены соответствующие судебные экспертизы…", – поделилась собеседница.

Правоохранителям девушка говорила, что ее посадили в авто и куда-то увезли двое мужчин, однако позже один из них вышел.

Напомним, в Украине за изнасилование предусмотрена уголовная ответственность – это ст. 152 Уголовного кодекса. За изнасилование несовершеннолетней/несовершеннолетнего в нашей стране грозит до 12 лет лишения свободы.

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Автор: Екатерина Присяжнюк