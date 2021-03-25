В с. Кучеровка Купянского района Харьковской области при попытке спасти собаку, которая выбежала на лед, утонул 15-летний школьник.
Об этом сообщается в ежесуточной сводке Департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации об оперативной обстановке в области.
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Отмечается, что 24 марта около 10:00 в местном пруду провалился под лед и утонул 15-летний мальчик (ученик 9-го класса).
По свидетельствам очевидцев, мальчик пытался спасти собаку, которая выбежала на лед.
Тело погибшего было поднято из воды в 17:30 работниками областной коммунальной аварийно-спасательной службы.
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