14 апреля прошлого года в пгт Боровая Изюмского района российские военные расстреляли два эвакуационных автобуса с мирными жителями – это был второй день оккупации населенного пункта.

На Харьковщине правоохранители эксгумировали тела девятерых гражданских, которые в апреле прошлого года сгорели заживо в расстрелянном оккупантами автобусе.

Как сообщает Офис генпрокурора, по данным следствия, 14 апреля 2022 года в пгт Боровая Изюмского района российские военные расстреляли два эвакуационные автобусы с мирными жителями – это был второй день оккупации населенного пункта.

"Люди ехали домой в Луганскую область. Враг начал стрелять из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия по автобусам с людьми. Сейчас установлена гибель по меньшей мере девяти человек, они сгорели заживо в автобусе. Также установлено, что 13 человек спаслись и были доставлены в местную больницу", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что в мае всех погибших похоронил житель пгт Боровая, а вчера, 24 января, прокуроры совместно со следователями полиции провели эксгумацию тел и направили их на судебно-медицинскую экспертизу.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Ситуация в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад россияне из танков обстреляли кладбище на Харьковщине, а 22 января во время артобстрела погибла 67-летняя женщина.

Под удары оккупантов регулярно попадают Купянск и Волчанск. В частности, в середине января в Купянске обстрелами были повреждены два пятиэтажных многоквартирных дома и семь частных домовладений. Ранения получили 41-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Вас также могут заинтересовать новости: