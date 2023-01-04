Пиротехник погиб в результате детонации боеприпаса.

В Изюмском районе Харьковской области при исполнении служебных обязанностей погиб начальник группы пиротехников из Тернопольщины Сергей Гоцуляк.

Как говорится в сообщении ГСЧС, во время выполнения боевой задачи по разминированию освобожденной от оккупантов территории в Изюмском районе Харьковской области, в результате детонации боеприпаса, погиб подполковник службы гражданской защиты, начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Тернопольской области Сергей Гоцуляк.

"Его жизнь оборвалась в возрасте 42 лет", - отмечается в сообщении.

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Разминирование освобожденных территорий

7 декабря в Херсонской области при исполнении служебных обязанностей погибли четверо полицейских из Черкасской области. Тогда полицейские изъяли боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие для уничтожения. И уже возвращаясь, попали в минную ловушку оккупантов, которая привела в действие закопанный фугас, изготовленный из боеприпасов к крупнокалиберной артиллерии. Трое погибли на месте, один – скончался в больнице. За жизнь еще четверых полицейских боролись врачи, но через несколько дней еще двое полицейских умерли.

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