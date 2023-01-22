Из-за противников в одном из населенных пунктов на кладбище повреждены могилы.

В Харьковской области в результате артобстрела российских оккупантов погиб один человек, также враг из танков обстрелял кладбище.

О новом преступлении врага сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковской области. Сегодня (22 января - Ред.) около 14:30 в селе Петровка Золочевской громады в результате артобстрела погибла 67-летняя женщина", - говорится в сообщении.

По его данным, было попадание в хозяйственные постройки и жилой дом. Кроме того, после 15:00 враг из танков обстрелял кладбище в селе Гурьев Казачок. Повреждены могилы.

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Также, по его словам, сегодня под обстрелами оккупантов был Волчанск.

"Зафиксировано попадание в пятиэтажку и частный дом из РСЗО. 49-летний мужчина получил ранение. Госпитализирован в среднем состоянии", - проинформировал глава ОВА.

Ситуация в Харьковской области - сегодня это надо знать

Россияне уже не раз били по Харьковской области, есть много разрушений, жертв и пострадавших. 21 января Олег Синегубов сообщил, что в городе Волчанск в результате попадания вражеского снаряда в дом погибла женщина.

По его данным, противники из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов враги обстреливали Волчанск, Купянск, Стрелковое, Вильчу, Огурцово и другие населенные пункты.

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