По предварительной информации, мужчина не смог пересечь границу из-за проблем с документами.

На пункте пропуска "Ужгород-Вышне Немецке" (граница со Словакией) гражданин Чехии поджег свое авто и пытался сбежать на территорию Украины. Его задержали украинские пограничники.

Об инциденте сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола. По его словам, авто Škoda Octavia вспыхнуло на словацкой части пункта пропуска.

"По предварительной информации, владелец автомобиля на иностранной регистрации не смог пересечь границу из-за проблем с документами, а после этого пытался скрыться на украинскую территорию, где его и задержали украинские пограничники и надели на него наручники. По моей информации - мужчина гражданин Чехии", - сообщил Глагола.

Сейчас словацкие пограничники отдали паспорта всем автомобилям в очереди и посоветовали ехать на другие пункты пропуска.

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Раньше Словакия изменила порядок пропуска иностранцев на свою территорию.

Согласно предоставленной информации, лица, въезжающие на территорию Словакии из государства, которое входит в "красный" список (в частности, из Украины), обязаны предварительно зарегистрироваться на правительственном веб-сайте.

Путникам советуют сделать это до прибытия на территорию Словакии, поскольку в пунктах пропуска невозможно зарегистрироваться из-за слабого интернет-покрытия. Доступа к Wi-Fi на территории словацких пунктов пропуска нет.

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Автор: Дмитрий Захаров