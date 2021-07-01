Запуск поездов стал возможен в связи с улучшением эпидемической ситуации.

"Укрзализныця" с 1 июля возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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Как отметили в пресс-службе, возобновление сообщения стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железных дорог и в связи с улучшением эпидемической ситуации.

Задержка поездов

1 июля 2021 года в Украине массово задерживаются поезда из-за погоды. Составы опаздывают более чем на 3 часа. Причиной задержки стали сложные погодные условия. На 1 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение - I уровень опасности, желтый. В стране, кроме востока и юго-востока, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди.

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Автор: Павел Степанец