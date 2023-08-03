В ходе обысков по месту жительства фигуранта, в РЦК, КМВА изъято более 48 тыс. долларов США и 5 тыс. евро.

Правоохранители задержали начальника одного из управлений штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника отдела в Киевской городской военной администрации. Он разоблачен в организации схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. По данным следствия, чиновник вступил в сговор с пока неустановленными работниками центров комплектования и социальной поддержки на территории города Киева. Они имели полномочия изготавливать документы о снятии граждан с воинского учета.

В дальнейшем чиновник встретился со своим знакомым, который сообщил ему о необходимости выезда за границу вместе со своими партнерами. Они хотели выехать за пределы Украины для обсуждения вопроса получения волонтерской помощи от контрагентов в Объединенных Арабских Эмиратах. Речь шла о необходимости получить документы об исключении из воинского учета и непригодности к военной службе.

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"Цена "услуги" составляла 10 тыс. долларов США для одного клиента. За эти деньги участники схемы пообещали оформить фиктивные документы для трех человек", - информирует офис генпрокурора.

Как отмечается, правоохранителями задокументировано несколько случаев выдачи фиктивных документов. Организатор схемы задержан во время одного из таких инцидентов.

В ходе обысков по месту жительства чиновника, в районном территориальном центре комплектования, Киевской городской военной администрации изъято более 48 тыс. долларов США и 5 тыс. евро.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также проверяется причастность к совершению преступления должностных лиц одного из киевских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и других лиц.

Уклонение от службы и незаконный выезд за границу

Как известно, с начала полномасштабной войны в Украине действует военное положение, на время которого запрещен выезд за пределы страны мужчинам в возрасте 18-60 лет (за исключением определенных категорий, в частности, непригодных для военной службы, военнообязанных с тремя несовершеннолетними детьми, лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью и т.п.

При этом правоохранительные органы периодически информируют о разоблачении незаконных схем переправки военнообязанных мужчин за пределы Украины.

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщила, что в Украине существуют "серые" и "черные" схемы уклонения от службы в ВСУ. К первой категории относится получение фиктивной справки с привлечением военкоматов, военно-врачебных комиссий. В то же время "черными" схемами Сапьян называет дела с пересечением границы.

Об одной из последних масштабных операций правоохранителей сообщили в ОГПУ 1 августа. В рамках досудебного расследования правоохранители провели почти 100 обысков в 11 областях страны.

Следствие установило, что должностные лица районных военкоматов совместно с членами военно-врачебной комиссии при посредничестве третьих лиц наладили схему выдачи справок о признании мужчин призывного возраста непригодными к военной службе по состоянию здоровья. В дальнейшем их снимали с воинского учета. Отмечается, что такая услуга в среднем стоила 6000 долларов.

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