Работники военкоматов и ВВК при посредничестве третьих лиц наладили схему выдачи справок о признании мужчин призывного возраста непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

В Украине разоблачили масштабную схему уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации. В рамках досудебного расследования правоохранители провели обыски в 11 областях страны.

"Сейчас в рамках расследования проведено почти 100 санкционированных обысков на территории Одесской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областей и г. Киева. Обнаружена и изъята медицинская документация, журналы регистрации медицинских заключений, справки амбулаторных пациентов, другие медицинские и учетные документы. По адресам мест проживания уклонистов обнаружены и изъяты оригиналы справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья, временные удостоверения военнообязанных с указанием непригодности к военной службе", – сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что должностные лица районных военкоматов совместно с членами военно-врачебной комиссии при посредничестве третьих лиц наладили схему выдачи справок о признании мужчин призывного возраста непригодными к военной службе по состоянию здоровья. В дальнейшем их снимали с воинского учета.

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Отмечается, что такая услуга в среднем стоила 6000 долларов.

"Во время проверки части военнообязанных установлено, что они даже не прибывали для прохождения ВЛК. Об этом, в том числе, свидетельствует отсутствие каких-либо сведений о них в электронной системе здравоохранения. Полученные справки о непригодности к военной службе они использовали для выезда за границу", – отметили в прокуратуре.

Следствие по уголовному производству по фактам организации уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации продолжается. Решается вопрос о сообщении о подозрении причастным к совершению преступлений лицам.

Уклонение от призыва во время мобилизации

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщила, что в Украине существуют "серые" и "черные" схемы уклонения от службы в ВСУ. К первой категории относится получение фиктивной справки с привлечением военкоматов, военно-врачебных комиссий. В то же время "черными" схемами Сапьян называет дела с пересечением границы.

Отметим, что уклонение от призыва во время мобилизации является уголовным преступлением, которое, согласно статье 336 наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. В июле сообщалось, что приговор за уклонение от мобилизации получил харьковчанин. Сначала мужчине дали условный срок, однако после апелляции прокурора его изменили на реальный.

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