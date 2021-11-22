На втором месте - Львовская область, на третьем - Харьковская, на четвертом – Киевская область.

Самое большое количество ДТП за 10 месяцев текущего года произошло в Днепропетровской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на выездном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в Харькове заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, всего за 10 месяцев текущего года в Украине открыто 11 тыс. уголовных производств по ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения, из них 1 тыс. 844 дела - по фактам ДТП, в результате которых были жертвы.

На первом месте по количеству ДТП остается Днепропетровская область, при чем и по ДТП с погибшими, и с погибшими пешеходами в частности.

На втором месте - Львовская область, на третьем - Харьковская, на четвертом – Киевская область.

Также Венедиктова назвала четыре главные причины смертности на дорогах.

Первое место - превышение скорости. Второе место - нарушение правил маневрирования. Третье - выезд на встречную полосу. На четвертом месте - переход пешеходов в неустановленном месте.

Сегодня в Харькове члены комитета рассматривают изменения в Уголовный и Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге водитель после аварии прокусил руку патрульному полицейскому и ударил сотрудника Национальной гвардии.

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Автор: Дмитрий Хилюк