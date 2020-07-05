На Днепропетровщине BMW скатился в озеро (фото, видео)

Авто из воды вытолкали отдыхающие.

В Вольногорске Днепропетровской области автомобиль BMW скатился в озеро.

Читайте такжеВ Днепре пьяный водитель легковушки протаранил мусоровоз (видео)Как пишет Информатор, инцидент произошел 4 июля, машину из воды выталкивали отдыхающие.

Отмечается, что мужчина припарковал свой BMW на склоне возле воды и, вероятно, забыл поставить авто на ручник, из-за чего машина покатилась с горки прямиком в воду.

Вызывать на место сотрудников спецслужб мужчина не стал. Ему помогли десятки отдыхающих, которые вытолкали автомобиль на берег. Все обошлось без пострадавших.

Ранее УНИАН писал, как на Днепропетровщине из водоема достали автомобиль с четырьмя телами.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram